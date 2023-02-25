«صحة المنيا» تنظم 8 قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها رئيس الجمهورية، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.





وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تنفيذ 8 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا، خلال شهر يناير الماضى، شملت قرى البرشا بمركز ملوى والخيارى بمركز أبوقرقاص، والجرنوس ببنى مزار، طحا بمركز سمالوط، المركز الطبى الحضرى بدير مواس، دير البرشا بمركز ملوى، بنى موس بأبو قرقاص، دفش بمركز سمالوط، مضيفا أنه تم توقيع الكشف الطبى على 15 ألفا و288 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان. وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم عمل 1156 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه لعدد 119 حالة، وأشعة سينية 55 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 1051 مترددا، وتحويل 301 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ1028 مترددا.

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