الوثائقية.. مفيد شهاب: عضو بوفد إسرائيل قالنا مكناش متوقعين دفاعكم عن طابا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا أمام التحكيم الدولى: "يوم 29 سبتمبر عام 1988 أعلنت محكمة العدل الدولية أن طابا مصرية، هيصنا وقولنا الله أكبر، وبكينا من الفرحة لهذا الانتصار العظيم".
وتابع: "أحد أعضاء الوفد الإسرائيلى قال اسمعوا يا مصريين إحنا عارفين إن طابا مصرية من الأول، ومكناش متوقعين إنكم هاتعرفوا تدافعوا عنها".
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