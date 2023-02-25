ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد مكاتب البريد بدمياط الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 12:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من (موظف بأحد فروع مكاتب البريد الكائنة بدائرة القسم) بقيام 3 أشخاص بالدخول لمكتب البريد المُشار إليه وبحوزة أحدهم يحمل سلاح وقاموا بتقييد مدير الفرع وأحد الموظفين تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالى قرابة (1.5 مليون جنيه).



تم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة دمياط) .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترف أحدهم "شقيق زوجة مدير الفرع" بعلمه بتحركات مدير الفرع وحركة المبالغ المالية "دون علم مدير الفرع" حيث إستعان بالآخرين فى إرتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم (طبنجة صوت) والمبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.