معلومات الوزراء: 120 مليار جنيه إيداعات توفير بالبريد المصرى فى 2021/ 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 12:29 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدا يرصد خلاله ملخص نشاط البريد المصري خلال العام المالي السابق 2021/ 2022 من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة في فبراير الجاري 2023.

إذ ارتفعت إيداعات التوفير بالبريد المصري بنسبة 16% في العام المالي 2021 / 2022، لتصبح 119.7 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 103.1 مليارات جنيه في 2020/2021، كما تم الدفع بنحو 5794 وحدة دفع إلكتروني مقارنةً بنحو 4656 وحدة في العام المالي 2020/ 2021 بزيادة نحو 24.4%، كما ارتفعت نسبة المعاشات المنصرفة عن طريق البريد المصري بنسبة 15% لتصبح 114.6 مليار جنيه في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 99.7 مليار جنيه في 2020/ 2021.

وذكر المركز أن نسبة الطوابع والنماذج المبيعة ارتفعت أيضًا بنسبة 49%، لتصبح 396.3 مليون جنيه في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 266.1 مليون جنيه في 2020/ 2021. كما زاد عدد مكاتب البريد في الفترة نفسها بنحو 5.5%؛ ليصبح 4285 مكتبًا في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 4060 مكتبًا في 2020/ 2021.