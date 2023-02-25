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معلومات الوزراء: 120 مليار جنيه إيداعات توفير بالبريد المصرى فى 2021/ 2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 12:29 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدا يرصد خلاله ملخص نشاط البريد المصري خلال العام المالي السابق 2021/ 2022 من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة في فبراير الجاري 2023.

إذ ارتفعت إيداعات التوفير بالبريد المصري بنسبة 16% في العام المالي 2021 / 2022، لتصبح 119.7 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 103.1 مليارات جنيه في 2020/2021، كما تم الدفع بنحو 5794 وحدة دفع إلكتروني مقارنةً بنحو 4656 وحدة في العام المالي 2020/ 2021 بزيادة نحو 24.4%، كما ارتفعت نسبة المعاشات المنصرفة عن طريق البريد المصري بنسبة 15% لتصبح 114.6 مليار جنيه في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 99.7 مليار جنيه في 2020/ 2021.

وذكر المركز أن نسبة الطوابع والنماذج المبيعة ارتفعت أيضًا بنسبة 49%، لتصبح 396.3 مليون جنيه في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 266.1 مليون جنيه في 2020/ 2021. كما زاد عدد مكاتب البريد في الفترة نفسها بنحو 5.5%؛ ليصبح 4285 مكتبًا في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 4060 مكتبًا في 2020/ 2021.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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