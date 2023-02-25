عاجل- وصول سفينة مساعدات مصرية إلى ميناء اللاذقية السورى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير محمود عمر القائم بأعمال السفارة المصرية فى دمشق ـ فى تصريح للتلفزيون الرسمى السورى ـ "إننا اليوم فى ميناء اللاذقية.. استقبلنا سفينة نقل المساعدات المصرية الإغاثية الموجهة للشعب السورى الشقيق وتسليم الشحنة الثالثة من هذه المساعدات"، موضحا أن الشحنة الحالية هى الأكبر من حيث الوزن تبلغ حوالى 1000 طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية.
وأضاف السفير محمود عمر أن الشعب المصرى يتضامن مع شقيقه السورى فى مواجهة المحنة الإنسانية التى خلفها الزلزال، مؤكدا على الروابط التاريخية العريقة والمتجذرة بين الشعبين الشقيقين.
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