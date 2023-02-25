جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى، للمؤسسة عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "الأعداد كل يوم فى ازدياد ما شاء الله، والشباب هما النصيب الأكبر من المتطوعين، لكن اللى بجد يخليك فخور إن اللى عايز يتطوع كمان مواطنين كبار فى السن ومنهم اللى خرج معاش، ومنهم اللى لسه بيشتغل بس هيقتطع من وقته ويخدم معانا أهالينا فى القرى والمراكز الأكثر احتياجا، بجد حاجة تشرف".

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاجة تشرف.. حياة كريمة تواصل استقبال المتطوعين (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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