الحكومة: لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مُشددةً على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تماماً، ومطابقة لجميع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أى عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الدولية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسار الرجوع للموقع الإلكترونى للهيئة "nfsa.gov.eg"، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".