وزير التعليم العالى يطلق مبادرة «المحبة والسلام بين دول حوض النيل»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، ونهلة الصعيدى مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ومصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومحمد سمير حمزه القائم بعمل رئيس قطاع العلاقات الثقافية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة، وذلك بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر.

وأكد أيمن عاشور أهمية إطلاق المبادرة التى تجمع الطلاب من مختلف الثقافات بدول حوض النيل، باعتبار الطلاب سفراءً لبلادهم، موجهًا الشكر لكافة القائمين على تنظيم المُبادرة.

ورحب رئيس جامعة الأقصر بكافة الحضور، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بالتعاون مع كافة الجامعات المصرية للارتقاء بالمستوى التعليمى والأكاديمى، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر ستطرح برامج دراسية حديثة لاستقطاب الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسى القادم.

ونقلت نهلة الصعيدى مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى كافة الحضور والطلاب الوافدين الدراسين فى مصر، مُعربة عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية التى تستضيف الطلاب من عدة دول، مشيرة إلى أهمية التأكيد على المحبة والسلام والإخاء، ومواجهة الأفكار غير السوية التى تهدد ثوابت المُجتمعات.

وتقام هذه المبادرة بالتعاون بين الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وإدارة الوافدين بجامعة الأقصر، وإدارة الوافدين بجامعة الأزهر، خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجارى.

وعلى جانب آخر، تفقد وزير التعليم العالى معرضًا "بعنوان أيادى الجنوب فى طريق الكباش" بدعم من المؤسسة المصرية للتنمية المُتكاملة (النداء)، واشتمل المعرض على عرض منتجات يدوية نفذها أهالى بعض القرى بعد أن تم تدريبهم بشكل متميز وأثنى الوزير على العديد من الأعمال الفنية واليدوية المُتميزة.

كما استمع وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات، إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية لكورال جامعة الأقصر.