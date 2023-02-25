الزمالك يفتقد جهود 6 لاعبين أمام الترجى التونسى الليلة.. تعرف عليهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 11:23 صباحاً - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخدمات العديد من لاعبيه في مباراة الترجي التونسى، فى السادسة مساء اليوم، باستاد حمادي العقربي برادس فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الترجى التونسى كل من، محمود حمدى الونش لعدم اكتمال الجاهزية الفنية، بينما استبعد فيريرا المدير الفني للزمالك الثنائى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى بسبب الإصابة، ومصطفى شلبى لأسباب مختلفة، وعبد الله محمود والسيد عطية لأسباب فنية.

قائمة الزمالك لمباراة الترجي شهدت تواجد الصفقات الجديدة للنادي فى المباراة بعد قيد الثلاثي محليا وأفريقيا خلال الفترة الأخيرة، وهم محمود شبانة مدافع الفريق الذى استعاده النادي قادما من صفوف سموحة، وناصر منسي لاعب الفريق القادم من نادي البنك الأهلي، بالإضافة إلى أحمد بلحاج لاعب الفريق المعار من نادي أسوان حتى نهاية الموسم الجاري.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

وخط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.