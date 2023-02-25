وزير التنمية: زراعة أكثر من مليون شجرة فى 10 محافظات خلال 3 أسابيع

جدة - نرمين السيد - استمرارا لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" والتى تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، خاصة مع الاهتمام الحكومى من قِبل مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه مصر وغيرها من مختلف دول العالم.

وذلك فى ضوء البروتوكولين الذين وقعتهما الوزارة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تقوم المحافظات بزراعتها، لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة والتى تقدر بـ 7,7 مليون شجرة، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ليبلغ ما تم زراعته بالمحافظات 5,4 مليون شجرة حتى الآن، وذلك من إجمالى المستهدف زراعته خلال العام المالى الحالى.

كما أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى من ضمنها "العمل المناخى" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ فى جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030.

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، تساهم فى تحسين نوعية الهواء لينعكس ايجابيا على الصحة العامة للمواطنين، كما تخفف المبادرة من ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وأوضح أن "زراعة الأشجار ليست هدفا جماليا فقط ، ولكنها تسهم فى إنقاذ حياة البشر من غازات الاحتباس الحرارى ، كما تعمل أيضا على تثبيت التربة وخاصة للشواطئ البحرية والنهرية، وتشكل الأشجار أيضا رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة، وتحسين نوعية الهواء.

و أضاف آمنة أن للمبادرة الرئاسية أيضا مردود اقتصادى مهم، يتمثل فى زراعة أنواع من الأشجار لها عائد اقتصادى، سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية، أو أشجار أخرى مطلوبة فى صناعات عديدة.