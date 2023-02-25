مصر للطيران تتسلم طائرة جديدة من طراز آيرباص A321neo

جدة - نرمين السيد - كان الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، قد أعلن أن الشركة الوطنية مصر للطيران ستستقبل طائرة جديدة لضمها لأسطول الناقل الوطنى، من طراز A320n، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تستمر فى خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوى.

يذكر أن شركة مصر للطيران للشحن الجوى، تسلمت قبل عدة أيام، طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوى.

وتعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران ليبلغ أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوى 4 طائرات.