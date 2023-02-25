أرقام مهمة لقرارات العلاج على نفقة الدولة خلال عام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، الصادرة خلال العام الماضى، بلغ 2 مليون و122 ألفا و215 مواطنا، بتكلفة 14 مليارا و516 مليونا و216 ألفا و549 جنيها.

وأوضح أن القرارات الصادرة شملت تخصصات "الجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، وأمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، ولجلدية، والعصبية".