وزير العدل يتوجه لجنيف لاستعراض تقرير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - غادر المستشار عمر مروان وزير العدل، البلاد، صباح اليوم، متجهاً إلى جنيف، لرئاسة وفد رفيع المستوى لاستعراض التقرير الدورى الخامس المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المقرر يومى 28/2، 1/3/2023.





وكانت مصر قد تقدمت فى نوفمبر 2019 بتقريرها الدورى، وعيّن لمناقشته الموعد المذكور، ويضم الوفد ممثلين عن وزارتى الخارجية والعدل، والنيابة العامة، فضًلا عن رئيسة المجلس القومى للمرأة، ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

جدير بالذكر أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هى أحد أبرز اللجان التعاهدية على المستوى الأُممى، وقد أنشأت بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى يُشكل بدوره أحد أهم المُعاهدات الدولية فى هذا المجال، وقد انضمت إليه مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، وتلتزم بمقتضاه بتقديم تقارير دورية عن التقدم المُحرز فى مجال الحقوق التى تضمنها العهد.

وكان آخر تقرير قد قدمته مصر لتلك اللجنة فى نوفمبر 2001.

يأتى تقديم التقرير الدورى الخامس موضوع الاستعراض، وإجراءات استعراضه، فى إطار خطة طموحة وضعتها الدولة المصرية لصون وكفالة حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، والوفاء بالتزاماتها الدولية فى هذا الخصوص.

ومن المُقرر أن تشهد الزيارة حضور الوزير بعض الفعاليات التى تنظمها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأُخرى بجنيف، ولقاء بعض المسؤولين الدوليين، وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان فى مصر، والتطور الذى تشهده خلال الوقت الحاضر.