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كما شارك فى المسيرة عدد من الطلاب الوافدين والمبتعثين بمختلف الجامعات المصرية، ورفع الطلاب خلال المسيرة أعلام دول حوض النيل العشر، على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات المقام فى محافظة الأقصر.
وقالت الدكتورة أهداب محمد حسنى، منسق عام المبادرة ومشرف عام إدارة الطلاب الوافدين بجامعة الأقصر: إن المسيرة جاءت على هامش مبادرة "المحبَّة والسَّلام بين دول حوض النيل"، التى تقيمها جامعة الأقصر؛ بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، فى الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجارى، بحضور الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة نهلة الصعيدى، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وبعض الطلاب الوافدين.
وأضافت الدكتورة أهداب محمد، أن الهدف الأساسى من إقامة هذه الفعاليات؛ هو تعزيز التقارب بين دول حوض النيل، وتحقيق الإخاء بين شعوب هذه الدول؛ من خلال دمج الطلاب الوافدين فى الفعاليات المختلفة التى تنظمها الجامعة، مشيرةً إلى أن ملتقيات الوافدين تجمع كل طلاب الجامعة، مما خلق اندماجا بينهم وبين أقرانهم من الجنسيات المختلفة فى الدراسة والأنشطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من أمام معبد الكرنك.. رؤساء الجامعات يشاركون فى مسيرة «المحبة والسلام» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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