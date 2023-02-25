وزير القوى العاملة يلتقي بنظيره الأردني لبحث ملفات مشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 10:25 صباحاً - *شحاتة :ناقشنا مع الجانب الأردني سُبل العمل المشترك وأوضاع العمالة المصرية بـ"المملكة"..

*الوزير الأردني:علاقتنا مع مصر متينة..وقنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع نظيره الأردني يوسف الشمالي،وذلك على هامش مشاركة الوزير شحاتة في أعمال الاجتماع الخاص بالشركاء لدعم تنفيذ الإستراتيجية الفلسطينية للتشغيل والمنعقد يوم 23 فبراير 2023،بالعاصمة الأردنية عمان،وبحثا الجانبان سبل التعاون في الملفات والقضايا المشتركة،وحضر لقاء "شحاتة والشمالي"،السفير محمد سمير سفير مصر لدى الاردن،والملحق العمالي أسامة إبراهيم محمد رئيس المكتب العمالي بالسفارة،والقنصل محمد محسن المشرف على القسم القنصلي،كما حضراللقاء من الجانب الأردني أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي،ومدير مديرية التشغيل عون النهار.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم السبت،فإن الوزيران بحثا وضع العمالة المصرية في الأردن وشرائحها وإمكاناتها،ومدى التزامها بالقوانين والقرارات والإجراءات المعمول بها،حيث بدأ اللقاء بتوجيه وزير القوى العاملة حسن شحاتة الشكر والتقدير لنظيره الأردني على حفاوة الاستقبال والترحيب،مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن،ومشدداً على متانة وعمق الروابط على مستوى قيادات البلدين،وأيضا على أواصر الاحترام والمحبة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين المصري والأردني،وقال أن هذا اللقاء للتعارف وتبادل الرؤى ومناقشة الموضوعات التي تشغل بال العامل المصري ،وبحث كافة السبل والمقترحات التي من شأنها تسهيل إمكانية إنتقال العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر داخل المملكة الأردنية الهاشمية،وكذلك وضع إجراءات تحفيزية لجذب اكبر عدد ممكن من العمال لتقنين أوضاعهم،موضحاً في الوقت ذاته توجيهاته المستمرة للعمال المصريين في الخارج بضرورة الإلتزام بالقوانين في البلدان التي يعملون بها .

من جانبه استهل وزير العمل الأردني يوسف الشمالي اللقاء بحفاوة استقبال والترحيب الكبير بوزير القوى العاملة حسن شحاتة،مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر،وقال أنها ستبقى ضمانة رئيسية وأساساً متيناً يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن وزارة العمل حريصة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن،كما أشاد أيضا بدور المواطنين المصرين العاملين في الأردن في تنمية الاقتصاد الأردني وأنهم مكون لا يتم الاستغناء عنه،وثَمّن حالة الود والتفاهم بين الشعبين الشقيقين والتي تنعكس على وجود العمالة المصرية بالأردن،متطرقاً إلى أن حضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة الى الأردن ،للمشاركة في اجتماع دعم الإستراتيجية الفلسطينية للتشغيل إنما هو امتداد لأهمية الدور المصري الحيوي في جميع الموضوعات والقضايا الفلسطينية والدعم الكبير الذي توليه مصر للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين .