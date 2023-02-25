أتوبيسات فاخرة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 10:25 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل صور لأتوبيسات العاصمة الإدارية التي ستنقل المترددين والموظفين على العاصمة الإدارية من محطة الفنون والثقافة بالقطار الكهربائي الخفيف إلى كافة أنحاء العاصمة والحي الحكومي.

وتميزت الأتوبيسات الجديدة بأنها صديقة للبيئة كما أنه تخدم ذوي الهمم.

وتعاقد وزارة النقل مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الإنتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى عدد 369 سيارة، بالإضافة إلى التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة مثل مدينة (السادس من اكتوبر والشيخ زايد و 15 مايو و بلبيس وبنها والقناطر).