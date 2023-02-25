اتحاد منتجى الدواجن: التوازن سيكون واضحا خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأوضح، فى برنامج "مانشيت"، على قناة cbc، أن التحديات التى مرت بها الصناعة على مدار الأشهر الماضية، كانت تحديات داخل وخارج مصر وعانى منها العالم كله.
وتابع: "الاستيراد خطوة عابرة، وهدفها سد الفجوة بحيث لا تزيد عن ذلك وتغرق السوق، فى ظل الاهتمام الكبير بزيادة الإنتاج المحلى من الدواجن".
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