جولة السيسى التفقدية لمشروعات المحاور والطرق بالجيزة تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس السيسى يتابع سير العمل بمشروعات المحاور والطرق بالجيزة)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى اطلع، خلال جولة تفقدية أمس الجمعة، على سير العمل فى مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، التى تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكانى والاختناق المرورى.

وأضافت الصحيفة، أن ذلك يأتى فى ضوء ما كانت الدراسات المرورية العالمية المتخصصة قد أظهرته من توجه متوسط سرعة السيارات والمركبات على الطرق للانخفاض الشديد، بما يترتب على ذلك من أعباء جسيمة على المواطنين، وإعاقة لنمو النشاط الاقتصادى بجميع صوره، مما يُترجم إلى خسائر اقتصادية هائلة، تعمل الدولة على الحد منها وتحويلها إلى دفعة قوية وأساس متماسك للتنمية الشاملة، التى ترفع مستوى معيشة المواطنين وجودة الحياة فى مصر.

وأشارت إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة الجيزة، تشمل تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة، وإنشاء محاور مرورية جديدة، بإجمالى أطوال 177 كم، بما يسهم فى تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية، وتقليل التلوث البيئى واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية، وذلك بالنظر إلى احتياجات التنمية السياحية الحالية والمستقبلية فى محافظة الجيزة، التى تتميز بالمناطق الأثرية السياحية الفريدة، على مستوى العالم.

وتحت عنوان (تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتركيا)، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتى سوريا وتركيا، غادرت أمس الجمعة، سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية.

وفى سياق آخر ذكرت الصحيفة - تحت عنوان (مصر ترحب بإقرار "النواب الليبى" تعديل الإعلان الدستورى) - أن جمهورية مصر العربية رحبت، بإقرار مجلس النواب الليبى لتعديل الإعلان الدستورى الثالث عشر، باعتبارها خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن فى أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.

ونقلت (الجمهورية) عن بيان وزارة الخارجية تأكيد تطلع مصر لاستكمال مجلسى النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.

وجدد البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبى - الليبى، مشيداً بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق "الصخيرات"، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة فى الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التى لا بديل لها.

كما أكدت مصر على ضرورة وقف التدخلات الخارجية فى ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ذات الصلة، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا.

وعالميا، وتحت عنوان (فى ذكرى مرور عام على بدء الحرب.. أوكرانيا تخطط لـ"هجوم مضاد".. وروسيا تتعهد بالرد) ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه بالتزامن مع ذكرى مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تبادلت كل من كييف وموسكو، أمس، الاتهامات والتصريحات العدائية الرسمية، التى تؤكد استمرار الحرب، فى الوقت الذى جددت فيه كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلف (الناتو) مساندتهم ودعمهم لأوكرانيا، بينما نشرت الصين وثيقة تتضمن 12 بندا، لتسوية الأزمة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أكد - خلال كلمة أمس بمناسبة مرور عام على بدء الحرب - أن بلاده ستفعل كل ما يقتضيه الأمر، لتحقيق النصر هذا العام.

وأشارت إلى أنه فى المقابل، تعهدت روسيا بالرد على أى هجوم أوكرانى على إقليم "ترانسنيستريا" الانفصالى فى مولدوفا.