جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 21 12 العاصمة الإدارية 21 12 6 أكتوبر 21 11 بنها 21 12 دمنهور 20 12 وادى النطرون 21 11 كفر الشيخ 20 13 المنصورة 20 12 الزقازيق 21 12 شبين الكوم 21 13 طنطا 21 12 دمياط 20 11 بورسعيد 19 12 الإسماعيلية 22 11 السويس 21 11 العريش 20 10 رفح 19 11 رأس سدر 23 10 نخل 20 04 سانت كاترين 18 03 الطور 22 10 طابا 20 13 شرم الشيخ 24 17 الإسكندرية 19 13 العلمين الجديدة 19 13 مطروح 20 13 السلوم 23 08 سيوة 23 06 رأس غارب 23 13 الغردقة 23 13 سفاجا 23 13 مرسى علم 24 14 شلاتين 25 16 حلايب 23 17 أبو رماد 24 15 رأس حدربة 24 15 الفيوم 22 09 بنى سويف 22 09 المنيا 22 07 أسيوط 23 07 سوهاج 23 08 قنا 26 09 الأقصر 25 10 أسوان 26 11 الوادى الجديد 25 08 أبو سمبل 26 10

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 فبراير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.