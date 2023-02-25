معهد الفلك: الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أى هزات أرضية حاليا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل؛ والتابعة للمعهد، لم تسجل أى هزات أرضية حاليا بالرغم من ورود بعض الاتصالات من المواطنين التى تفيد شعورهم بهزة أرضية فى محيط القاهرة.





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