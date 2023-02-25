الصحة تعلن مواعيد عمل الوحدات الصحية لفحص المقبلين على الزواج

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن مواعيد عمل الوحدات من الساعة ٩ صباحًا حتى ٢ ظهرًا. وتابعت: "لمعرفة أقرب وحدة صحية لعمل الفحوصات بالاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥".

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