شحاتة العرابى: لم أتوقع حالة الحب بعد خروجى على المعاش (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الإذاعى شحاتة العرابي، إنه لم يكن يتوقع حالة الحب التى أظهرها له الكثير من المتابعين لأخبار الإذاعة المصرية، عبر المنصات المختلفة، بعد ظهوره الأخير بإذاعة القرآن الكريم.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة "cbc": "يكفى أن الزملاء الذين حضروا خصيصا ليصافحونى قبل أن أغادر الإذاعة. وقال: "بالنسبة للمذيعين عليهم أن يحبوا عملهم، لأن من يحب عمله عليه أن يمتلك أدوات العمل، فعلى الجميع الاهتمام باللغة العربية والثقافة العامة"

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