كابيتانو مصر.. المشاركون فى البطولة: مفيش واسطة فى اختيار اللاعبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 فبراير 2023 11:28 مساءً - شهدت حلقة برنامج كابيتانو مصر المذاعة على قناة أون، فقرة للاعبين في البطولة للرد على الرسائل أو الأسئلة الموجهة إليهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج كابيتانو مصر، وكانت من بينها أسئلة عن وجود واسطة في المشاركة في البرنامج، ورد اللاعبون: "مفيش واسطة في الاشتراك بالبرنامج".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرنامج ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.