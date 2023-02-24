وزيرة التعاون الدولى تتفقد بعض المشروعات فى المنيا غدا

جدة - نرمين السيد - تزور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، غدًا السبت، محافظة المنيا، لتفقد عدد من المشروعات بمراكز المحافظة، يرافقها نائب المحافظ الدكتور محمد أبو زيد.





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