حياة كريمة فى أسوان.. مشروعات قومية تخدم 27 ألف نسمة بقرى حجازة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 فبراير 2023 10:27 مساءً - تتواصل مسيرة التنمية فى كل نواحى مصر للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا فى إقليم الصعيد. وفى قرية نائية تقع شرق مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان يجرى العمل على قدم وساق فى المشروعات الخدمية بقرية حجازة والقرى التابعة لها، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وأكد ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، أن المشروعات الجارية بقرية حجازة بمركز كوم أمبو ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، تغطى جميع مناحى الحياة وتلبى متطلبات المواطنين والبالغ عددهم نحو 27 ألفاً و644 نسمة، موزعين على 12 قرية تابعة للوحدة المحلية لقرية حجازة، موضحاً أن من هذه المشروعات، إنشاء مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 97% لكل منهما، بالإضافة إلى مشروع تطوير مركز شباب حجازة، ومشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء نجع العرب بنسبة 75% لكل منهما، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية وتوابعها، بنسب تنفيذ وصلت إلى 60%، بجانب أعمال توصيل خطوط الصرف وشبكات الانحدار بطول 9 كم من إجمالى 22 كم يتضمنها مشروع الصرف الصحى بالقرية.

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تواصل وحدة حياة كريمة التشديد على ضرورة تكثيف الجهود وتلافى كل الملاحظات والمشاكل، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية لضمان تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب، موضحاً أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ تم سحب الأعمال من الشركة المنفذة لمشروع تطوير مركز شباب نجع العرب وإسنادها لشركة أخرى وذلك لرفع معدلات الإنجاز وضمان الانتهاء من هذا المشروع وباقى المشروعات فى مواعيدها المحددة.

فى المقابل صرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأن المشروعات المنفذة غير مسبوقة فى كل المبادرات الرئاسية وقطاعات العمل العام والتى ظهرت بشائرها من خلال تنفيذ 516 مشروعاً لمبادرة حياة كريمة، فيما يجرى العمل فى 682 مشروعاً من إجمالى 2321 مشروعاً بالمرحلتين الأولى والثانية، وبتكلفة تصل لنحو 21 مليارا و208 مليون جنيه، تجرى داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية وتابع و380 نجعاً وكفراً وعزبة.