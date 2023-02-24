الطقس غدا.. استقرار فى الأحوال الجوية والعظمى بالقاهرة 21

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافىء على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.
وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع.
أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا:-
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 21 درجة مئوية.
السواحل الشمالية 20 درجة مئوية.
شمال الصعيد 22 درجة مئوية.
جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.
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