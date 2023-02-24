حصاد التضامن فى أسبوع.. تسليم 151 مشروعا لمستفيدى تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة، التى جاءت كالتالى:

الجمعة 17 فبراير

- حملة وزارة التضامن الاجتماعى، ضد ختان الإناث، تكثف جهودها بالمحافظات لتعقد ندوات ولقاءات عامة وحملات وزيارات منزلية بالإسماعيلية والبحيرة وجنوب سيناء وتصل إلى 820 ألف أسرة لرفع وعيها بخطورة ختان الإناث على حياة البنت المصرية.

- ختام فعاليات النسخة الأولى من دورى أبناء مصر من دور الأيتام لكرة القدم بمشاركة أكثر من 5 آلاف لاعب على مستوى 22 محافظة، وإلحاق الأبناء المتميزين رياضيا بالأندية المختلفة.

- برنامج تكافل وكرامة ينتهى من تحويل جميع بطاقات الدعم النقدى الذكية إلى بطاقات ميزة بهدف التوسع فى ممارسات الشمول المالى.

السبت 18 فبراير

- القباج تفتتح فعاليات مؤتمر الشراكة الأول للهلال الأحمر المصرى، بحضور سفراء وشركاء محليين ودوليين ومتطوعين، وتشيد بدوره فى دعم الدبلوماسية الإنسانية وتنمية المجتمعات المحلية على مدى 110 أعوام.

- فى إطار جهود صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى للوقاية من المخدرات، أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" يشاركون فى دورى "أنت اقوى من المخدرات" للوقاية من الإدمان.

- بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التضامن الاجتماعى تحقق أعلى معدلات إنجاز، فى الاستجابة، وغلق الشكاوى الواردة، بشأن خدمات التضامن بنسبة 95%.

- برنامج وعى للتنمية المجتمعية يطلق فعاليات برنامجه التدريبى الموسع، فى نسخته الخامسة للرائدات بمحافظة الدقهلية، بهدف تنمية مهارات الرائدات، فى مجالات التنمية والرعاية.

الأحد 19 فبراير

- القباج تعلن إطلاق معرض "ديارنا"، للحرف اليدوية والتراثية فى القترة من 23 فبراير إلى 11 مارس 2023، بالشراكة مع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة الفطيم والاتحاد الأوروبى فى مصر.

- البرنامج القومى للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة"، ينفذ 14 تدريبا بمحافظات الإسكندرية والأقصر وأسوان بمشاركة 114 متدربا.

- وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، تبدأ تنفيذ ورش عمل للحرف اليدوية، باستهداف تأهيل الطلبة لسوق العمل، وتبدأ بجامعة الوادى الجديد بمحافظة قنا.

- مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لتأهيل ذوى الإعاقة السيدة مها هلالى تفتتح اللقاء النوعى لمديرى إدارات التأهيل على مستوى الجمهورية، واللقاء يؤكد أهمية تقديم كل التيسيرات لذوى الإعاقة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

الاثنين 20 فبراير

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل دكتور عاطف حلمى والدكتور رأفت رضوان والدكتور جلال عثمان للتوسع لمناقشة نتائج تقييم شركة "برايم" للتطوير المؤسسى لبنك ناصر الاجتماعى.

- تدشين أكبر برنامج للوقاية من المخدرات من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والدكتور عمرو عثمان يعلن عن تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات فى 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين بالصندوق.

- اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة برئاسة المستشار محمد عمر القمارى نائب مجلس الدولة والمستشار القانونى بوزارة التضامن الاجتماعى، بهدف مناقشة طلبات الكفالة المقدمة وتيسير كل السبل للتوسع فى كفالة الأطفال الأولى بالرعاية.

الثلاثاء 21 فبراير

- برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، القباج تشارك فى اجتماع إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، والاجتماع يستعرض الموقف الحالى لمعدلات البطالة والبرامج المختلفة بالوزارات المعنية التى تساهم فى رفع معدلات التشغيل.

- القباج تشارك فى إطلاق برنامج "أسرة"، الذى تنفذه مؤسسة باثفايندر بالشراكة مع الحكومة المصرية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتصرح بأن برامج الوزارة تركز على خدمة الأسر المصرية وعلى دعم ركائز المشروع القومى لتنمية الاسرة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ الدقهلية، يوقعان بروتوكول تعاون مشترك، لتنفيذ برامج تمكين اقتصادى وتوعية للصيادين بالمناطق المحيطة ببحيرة المنزلة ضمن حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، والقباج تؤكد أن البروتوكول يهدف إلى رفع وعى الصيادين وأسرهم لتحقيق التنمية المستدامة.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، يوقع بروتوكولا مع المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير الأبحاث العلمية والتكنولوجية الحديثة فى مجالات العمل البحثى.

- البرنامج القومى للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة"، ينفذ تدريبات للمتعافين من الإدمان بمحافظة القاهرة، ويطلق المرحلة الثالثة من تدريباته بالمعاهد العليا والمتوسطة.

- فى إطار الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة قنا، تم الافتتاح التجريبى لمشروعات التضامن الاجتماعى بمركز فرشوط فى إطار برنامج حياة كريمة.

الأربعاء22 فبراير:

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يسلم 151 مشروعا لمستفيدى تكافل وكرامة بمحافظة القليوبية فى إطار مبادرة قرية بلا فقر.

- الهلال الأحمر المصرى ينظم معسكر "المسعف الصغير" للأطفال على مدى يومى 24-25 فبراير لتدريب الأطفال على مواجهة الطوارئ والكوارث والمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية.

- فى إطار برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية: التضامن تستمر فى تسديد مصروفات الطلاب فى 14 جامعة مصرية، وتستكمل تسليم أجهزة اللاب توب الناطق للطلاب المكفوفين.

الخميس 23 فبراير:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن عن تقدم 560 مرشحا لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه، وتؤكد نزاهة الاختبارات التحريرية الالكترونية التى تبدأ فى أول مارس 2023.

- القباج تستقبل فريق خبراء اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، بهدف مناقشة سبل التعاون لإصدار استراتيجية الحماية الاجتماعية فى مصر.

- القباج تشارك وزير التجارة والصناعة فى افتتاح المؤتمر الدولى الثامن لجمعة سيدات أعمال مصر 21 تحت عنوان “سيدات شركاء النجاح – التنوع التجارى من أجل الاستدامة” بمقر جامعة الدول العربية وبمشاركة أكثر من 150 سيدة أعمال من 15 دولة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وفد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD وممثلى وزارة التخطيط لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية وأثرها على الوضع الاقتصادى فى مصر.

- البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ينتهى من تطوير 50 قاعة حضانة بقرى حياة كريمة بأسيوط، والانتهاء من تدريب 125 ميسرة على معايير جودة الحضانات والاكتشاف المبكر عن الإعاقة.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية بالتعاون مع جمعية الاورمان تنظم معرضا للملابس للأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا.

الجمعة 24 فبراير:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية، والذى يقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفى، فى كايرو فيستيفال مول بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 400 عارض من 20 محافظة، وتعلن أن محافظة سيوة هى ضيف الشرف.