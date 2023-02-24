تاجر دواجن: قرار استيراد الفراخ المجمدة لن يؤثر على الإنتاج المحلى

جدة - نرمين السيد - قال خالد أبو إسماعيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأسبق ومستورد دواجن، اليوم، إن استيراد الدولة للدواجن لن يؤثر على الإنتاج المحلى.
وأضاف فى تصريحات خاص لـ«دوت الخليج»، أن نسبة الاستيراد لا تمثل سوى 12%، بالنسبة للقطاع الخاص من إجمالى الاستهلاك، مؤكدا أن هذه النسبة لن تضر الصناعة المحلية.
وتابع خالد أبو إسماعيل، أن المطالبة بوقف الاستيراد أمر غير منطقى، خاصة وأن القرار مؤقت بعد الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، مشيرا إلى أن سعر تداول الدجاجة المستورد عادل.
ولفت إلى أن الدولة تسعى لاستقرار الأسعار فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن توقيت القرار مناسب بعد ارتفاع سعر الدولار وتراجع العملية الاستيرادية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، تجنبا لحدوث فجوة فى الأسواق، خاصة ونحن فى الشتاء، حيث تكثر الأمراض والأوبئة المؤثرة على الدواجن، ولن يستطيع المنتج المحلى مواجهتها.
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