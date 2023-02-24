هشام آمنة: توجيهات الرئيس بدعم المشروعات ساهمت فى توفير فرص العمل

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمكين الاقتصادى للأسر فى جميع القرى والمدن بمختلف محافظات الجمهورية ساهمت فى توفير فرص عمل، وفتح أسواق جديدة وفرص تسويقية للمنتجات المصرية فى جميع المعارض الداخلية والخارجية.





وأشار إلى دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية، بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية فى افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، بالتجمع الخامس بالقاهرة والذى افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ويستمر المعرض حتى 11 مارس المقبل، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وتقام النسخة الحالية من معرض " ديارنا" للحرف اليدوية تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.

وتفقد وزير التنمية المحلية والوزراء والحضور أروقة المعرض والتقوا مع العارضين والزائرين، والاستماع إلى آرائهم الذين أبدوا إعجابا بما يشهده المعرض من منتجات حرفية على أعلى جودة.

وحرص وزير التنمية المحلية على تفقد جناح "أيادى مصر" بالمعرض والذى يحتوى على عدد من المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التى تتميز بها المحافظات وتضم منتجات لـ8 محافظات ومنها خيامية من بنى سويف وخزف وخشب سرسوع وفركا من قنا وفخار وشمع ونحاس ومكرمية وريزن من القاهرة- من قرية الفواخير، صدف من القليوبية وسجاد من رشيد وفخار من الإسكندرية وتلى من سوهاج وزجاج من الجيزة، وفيما يخص منتجات محافظتى قنا وسوهاج الموجودة فى جناح.

وأوضح أن منصة أيادى مصر، تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية، وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة تواصل القائمين على منصة "أيادى مصر" بالوزارة مع جميع المنتجين والعارضين وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية المختلفة لمشاركة أعداد كبيرة منهم فى المعارض الداخلية التى تنظمها وزارات ومؤسساتها الدولة المختلفة بما يحقق خطة الوزارة للترويج لتلك المنتجات.