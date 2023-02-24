السيسى: إنهاء شبكة الطرق والمحاور الجديدة بالجيزة قبل نهاية 2023 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس السيسى، لشرح المشرف على إنشاءات المحاور بالجيزة، الذى قال إنه شارك فى أعمال الشبكة الوطنية للطرق 70 شركة وطنية بأكثر من 70 ألف عامل، وتم استخدام الآلات الحديثة لتقليل التكلفة المالية.

وأكد الرئيس السيسى، أن كل مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التى يتم تنفيذها فى محافظة الجيزة تنتهى على أخر العام الجارى.