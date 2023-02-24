جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس السيسى، لشرح المشرف على إنشاءات المحاور بالجيزة، الذى قال إنه شارك فى أعمال الشبكة الوطنية للطرق 70 شركة وطنية بأكثر من 70 ألف عامل، وتم استخدام الآلات الحديثة لتقليل التكلفة المالية.
وأكد الرئيس السيسى، أن كل مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التى يتم تنفيذها فى محافظة الجيزة تنتهى على أخر العام الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: إنهاء شبكة الطرق والمحاور الجديدة بالجيزة قبل نهاية 2023 (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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