السيسى: أوجدنا شبكة طرق جديدة تحل أزمة المرور بالكامل فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس السيسى، خلال جولته التفقدية، أن شبكة الطرق الجديدة تحل الأزمة المرورية للجيزة بالكامل، قائلًا: "بالحل اللى إحنا عملناه ده إحنا أوجدنا شبكة طرق جديدة تحل المسألة لمحافظة الجيزة بالكامل".
وأضاف: "كان فيه كتلة سكانية ضخمة فى المنيل والزمالك والمهندسين ومدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر والقرية الذكية، وحجم الحركة فى هذه الكتلة كان يعانى خلال السنوات الماضية من قلة المحاور".
وتابع: "الـ200 كيلو هيقللوا كثافة الحركة على باقى المحاور، فضلًا عن تقليل حجم التلوث واستهلاك الوقت والوقود"، مؤكدًا: "إحنا مش بنتكلم عن المنشية ولا صفط اللبن، لا هى واقعة المحاور دى فى المناطق دى، لكن هى تربط كتل سكانية ضخمة وتحل لهم مشكلات أخرى".
وأشار: "الـ200 كيلو دول حكاية تانية خالص وتكلفتهم تكلفة كبيرة جدًا، لأننا مش بنعملهم فى أرض فاضية لكن بنعملهم فى أرض مشغولة بزراعة أو مبانى وبنضطر أننا نعوض الزراعة أو المبانى الموجودة".
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