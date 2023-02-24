ردا على المنتقدين.. الدواجن البرازيلى إجراء اضطرارى لتوفيرها بأفضل الأسعار

جدة - نرمين السيد - المنتقدون على إجراءات الدولة، تناسوا أن استيراد الدواجن من المجمدة من البرازيل، لم تكن المرة الأولى، حيث سبق وأن استوردت الدولة المصرية دواجن مجمدة عام 2018، إلى جانب أن استيراد الدواجن لم يتوقف من الأساس، حيث تطرح وتتواجد دائما فى المتاجر والأسواق. جاء ذلك بعدما تعرضت الأسواق المصرية فى الآونة الأخيرة، لأزمة فى سوق الدواجن، حيث ارتفعت أسعارها، وذلك تزامنا مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية، ورفع الكثير من التجار إلى الأسعار بشكل جنونى، دون أى مبرر، رغم إصدار الدولة، عددا من القرارات والإجراءات التى من شأنها حل الأزمة. لم يراعِ المنتقدون أن تدخل الدول المصرية جاء لحل الأزمة، وإنهاء جشع بعض التجار، الذين استغلوا الأزمة، ورفعوا الأسعار بشكل كبير، إلى جانب سعى الحكومة لإخراج المواطن من دائرة جشع سيطرة التجار على سوق الدواجن، بالإضافة إلى إصابة الإنتاج المحلى ببعض المشاكل بسبب الأزمة العالمية.

إجراءات الدولة المصرية لحل أزمة الدواجن وحماية المستهلك

اتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات لعدم ترك المواطنين فريسة للسوق أمام الأزمة، وهو ما لم تسمح به الدولة على الإطلاق، حيث سعت لحلها مثل استيراد دجاج برازيلى مجمد، وتوفير الدواجن فى الأسواق بسعر رخيص فى مقابل السعر المحلى، وهو ما قبول بحملة تشويه قوية من جانب مافيا الدواجن.

تدخل الدولة لإحكام السيطرة على سوق الدواجن تمثل فى استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من البرازيل، بتخفيض يقل عن السوق بأكثر من 30%، وهو الأمر الذى سينعكس على أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع الاستمرار فى طرح كميات أكثر فى الأسواق.

كما طرحت الدولة لمواجهة جشع التجار ولجل الأزمة، 100 ألف طن دواجن برازيلة مجمدة فى الأسواق، بأوزان تبدأ من كليو وتصل إلى 1.5 كيلو، وذلك لضبط حركة سعر الفراخ.

ووفقا لما أعلنه رئيس شعبة الدواجن، فى بيانات رسمية، فإن الفترة المقبلة، ستشهد طرح كميات أكبر من الدواجن المستوردة فى المنافذ والمعارض المختلفة خصوصا قبل شهر رمضان المبارك، حيث إنه من المتوقع انخفاض الأسعار المحلية للدواجن بشكل كبير خلال منتصف مارس المقبل.

يأتى ذلك إلى عقد رئيس شعبة الدواجن، اجتماعا مع الشركات المنتجة للأعلاف حضره ممثلون عن وزارة الزراعة، وذلك لتوفير كميات كبيرة من الأعلاف لدعم إنتاج المنتج المحلى لتوفير السوق، من خلال التوسع فى زراعة الذرة، وتأمين حصول المزارع على سعر عادل للذرة خلال الفترة المقبلة.

ولم تتوقف جهود الدولة فى مكافحة جشع التجار، وتوفير الدواجن عند هذا الحد، حيث تمكنت الحكومة المصرية من إعادة العمل بمزارع الدواجن بكامل طاقتها بعد توفير الدولة المصرية الأعلاف للمربين بكمية تكفى لمدة 6 أشهر بواقع 4.5 مليون دجاجة يومية، منتصف مارس المقبل.

إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار ستؤدى إلى هبوط الأسعار بنسبة 25% وفقا لتوقعات السوق المحلية، حيث من المتوقع تراجع أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بنسبة تتجاوز الـ50%.

يذكر أن الدولة المصرية تستورد الدواجن البرازيلية المجمدة وفقا للاشتراطات الصحية فى البلاد، وبجودة عالية.