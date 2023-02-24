بعد شائعات الزلازل.. رسائل مهمة من البحوث الفلكية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" رسائل البحوث الفلكية. وأكد المركز، أن زلزال السويس، هزة أرضية لا يشكل أى خطر على المواطنين، وقدم «البحوث الفلكية» إرشادات مهمة للمواطنين عند حدوث زلزال، ومنها عدم الفزع والتصرف بهدوء وعقلانية لحظة حدوث الزلزال.

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