المجمعات الاستهلاكية: الدواجن البرازيلية تتوافر حتى بعد شهر رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 فبراير 2023 06:30 مساءً - قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن الدولة المصرية دائما تتدخل لحل أزمات ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الدواجن المجمدة متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية حتى بعد نهاية شهر رمضان.

أضاف أبو مندور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن شهر فبراير شهد استيراد 1000 طن دواجن مجمدة وطرحها للمواطنين، وتسعى الشركة المصرية للحوم، إلى ضخ لحوما باستمرار لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح محمد أبو مندور، أن اللحوم من الدواجن المجمدة موجودة بكميات كبيرة في الأسواق، ولا داعي للقلق، موضحا: "اللحوم المستوردة موجودة من قبل الأزمة".

وشهدت معارض "أهلا رمضان " إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء الدواجن المجمدة البرازيلى، حيث تطرح بسعر 65 جنيها للكيلو، رغم أن سعرها يتراوح فى الأسواق الأخرى ما بين 80 و85 جنيها، كما تطرح المعارض كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تصل لـ30% بجانب أيضا طرح منتجات.

وعلى مدار الفترة الماضية نجحت الحكومة فى استرداد الكثير من المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من المنتجات ذات الجودة لتوفيرها للمواطنين والعمل على إحداث توازن فى الأسعار فى إطار تخفيف العبء على المواطن وحصوله على سلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.