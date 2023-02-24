وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وماركو اليو روتينى رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو واليتشى جريتينى، مسؤول التنمية المستدامة، قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، ودانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب.

كما حضر سفيرة سويسرا بالقاهرة ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مكون من النواب أحمد فتحى، وهيام فاروق، إيمان الألفى، وأعضاء التنسيقية محمد اللافى، وحنان جوهر، إسراء طلعت ، وكريم الكنانى، وجهاد سيف، وممثلى الهيئات الدولية فى مصر.

ويقام المعرض بكايرو فيستفال سيتى مول بالقاهرة ويستمر حتى 11 مارس المقبل، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

وتقام النسخة الحالية من معرض "ديارنا" للحرف اليدوية تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.

وحرصت القباج، والحضور على تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والزائرين والاستماع إلى آرائهم الذين أبدوا إعجابا بما يشهده المعرض من منتجات حرفية على أعلى جودة.

ويحتفل المعرض هذا العام بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف الشرف، وسيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فى مصر، بالإضافة إلى عارضين من ذوى الإعاقة لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم وعدد من الجمعيات الصديقة للبيئة، والهلال الأحمر المصرى وبنك ناصر الاجتماعى، وهناك عددا من الوزارات الشريكة منها وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصناعة، وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، وزارة قطاع الأعمال العام، والمجلس القومى للمرأة.

ويقام على هامش المعرض عددا من الورش لتعليم الحرف اليدوية من خلال عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك لتعليم المشاركين مختلف الفنون من "الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز"، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى وجود عدد من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، فضلا عن مشاركة الفرق الموسيقية الشعبية، حيث يشارك فريق من سيوة، والنوبة، وسوريا، والسودان.