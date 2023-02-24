الدولة تتدخل لحل أزمة الأسعار.. الفراخ البرازيلى تساهم فى ضبط دورة الدواجن

جدة - نرمين السيد - تواصل الحكومة المصرية جهودها توفير الدواجن للمواطنين بعدما شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار الفترة الآونة الأخيرة، ودفع ارتفاع أسعار الدواجن الحكومة إلى استيراد "دجاج برازيلى" فى خطوة مهمة وجيدة منها لتوفير "الفراخ" وسد العجز فى السوق المحلى.





الخطوة الجيدة التى اتخذتها الحكومة أسهمت فى توفير الدجاج للمواطنين لحين اكتمال دورة تربية الدواجن البيضاء التى يستعرضها "دوت الخليج" منذ بدايتها.

ما أهم خطوات دورة تربية الدواجن البيضاء؟

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الشائعات حول الفراخ البرازيلى

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال فى تصريحات تليفزيونية سابقة إن الحكومة تدخلت فى التوقيت المناسب لحل أزمة الدجاج، مشيرًا إلى أن الحكومة كان لديها خيارين لمواجهة أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن، الأول توفير كميات من الأعلاف المتاحة ومدخلات إنتاج الأعلاف والثانى استيراد الدواجن نتيجة الظرف الحالى خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.

وعن المزاعم التى تداولتها صفحات التواصل الاجتماعى بأن استيراد دواجن مجمدة تسبب العقم، علق متحدث الوزراء قائلًا:" لا يستحق الرد عليه من الأساس"، لكنه أكد فى نفس الوقت أن الدواجن المجمدة شأنها شأن جميع السلع المستوردة تخضع لاختبارات هيئة سلامة الغذاء والفحص الشامل.

جشع التجار

وفى السياق ذاته، أشاد المواطنون بقرار الحكومة بشأن استيراد الفراخ البرازيلى لأنها ستقضى على "مفايا الدواجن" لأنهم السبب وراء ارتفاع أسعارها بسبب جشعهم وطمعهم وخصوصًا تجار الأعلاف الفاسدين، ووصفوا أن قرار الحكومة كشفهم أمام الناس وأنهم من يصنعون الأزمات.

قبل أيام قليلة، توَّقع رئيس قطاع التجارة الداخلية فى وزارة التموين بانخفاض أسعار الدواجن على خليفة انخفاض الطلب، وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن استيراد الدواجن يهدف إلى القضاء على ثقافة احتكار السلع، فالمستورديون تعاقدوا على كميات كبيرة من الفراخ المستوردة والتى طُرحت فى الأسواق، مؤكدًا عدم وجود أى مشكلات فى عمليات الاستيراد، وأنها دخلت الأسواق المصرية بعد اجتيازها معايير سلامة الغذاء.