استيراد الفراخ يعكس قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبى لمواجهة الأزمات

جدة - نرمين السيد - نجحت الحكومة فى استيراد الكثير من المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من المنتجات ذات الجودة العالية لتوفيرها للمواطنين، والعمل على إحداث توازن فى الأسعار، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن وحصوله على سلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.





متاحة فى كل المعارض

وفى هذا السياق، تعاقدت الحكومة على ما 50 ألف طن فراخ برازيلى مجمدة لطرحها بالأسواق، وشهدت معارض "أهلًا رمضان" إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء الدواجن المجمدة البرازيلى، كما تطرح المعارض كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تصل لـ30% بجانب أيضًا طرح منتجات.

يعكس قوة الاحتياط النقدى الأجنبى للدولة المصرية

ويعكس استيراد الفراخ البرازيلى، قوة الاحتياط النقدى الأجنبى للدولة المصرية، وقدرتها على توفير العملة الصعبة لمواجهة الأزمات وجشع التجار المحتكرين للسلع.

استيراد مدخلات الإنتاج يستهدف سد العجز

وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة كان أمامها خيارين لمواجهة أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن، موضحًا أن الخيار الأول كان توفير كميات من الأعلاف المتاحة ومدخلات إنتاج الأعلاف، والحل الآخر استيراد الدواجن نتيجة الظرف الحالى لا سيما قُبيل شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الدولة نجحت فى زيادة الأعلاف المتاحة واستيراد مدخلات الإنتاج لسد العجز، مؤكدًا أن استيراد الدواجن أحد الأدوات التى لجأت إليها الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة قررت استيراد 50 ألف طن من الدواجن وتحديدا من البرازيل.

استيرادها يخضع لكل الاختبارات من هيئة سلامة الغذاء

وأشار السفير نادر سعد إلى أن مزاعم البعض حول استيراد دواجن مجمدة تسبب العقم، لا يستحق الرد عليه من الأساس، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن الدواجن المجمدة شأنها شأن جميع السلع التى يتم استيرادها تخضع لكل الاختبارات من هيئة سلامة الغذاء، ولفحص شامل وكامل من جانب الهيئات.

وتابع: "أيضًا الدولة المصرية ستستورد الدواجن من الدولة رقم واحد بالعالم فى إنتاج الدواجن، البرازيل التى وصل حجم توريدها للدواجن 21% من الدول المصدرة بالعالم، مشيرًا إلى أن الدواجن المجمدة لا تُطرح بشكل جبرى.

تباع حاليا بسعر أقل من الدواجن البلدى

واستنكر مزاعم البعض حول أن أزمة الأعلاف مفتعلة ليتم الاستيراد من الخارج، لافتًا إلى أن الدواجن المجمدة تباع حاليا بسعر أقل من الدواجن البلدى، والاستيراد جاء بهدف سد الفجوة وليس لتحقيق الربح.