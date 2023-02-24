عاجل- السيسى يطلع على سير العمل بمشروعات المحاور والطرق بالجيزة

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جدة - نرمين السيد - تأتى المشروعات فى إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، التى تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكانى والاختناق المرورى، فى ضوء ما كانت الدراسات المرورية العالمية المتخصصة أظهرته من توجه متوسط سرعة السيارات والمركبات على الطرق للانخفاض الشديد، بما يترتب على ذلك من أعباء جسيمة على المواطنين، وإعاقة لنمو النشاط الاقتصادى بجميع صوره، مما يترجم إلى خسائر اقتصادية هائلة، تعمل الدولة على الحد منها وتحويلها إلى دفعة قوية وأساس متماسك للتنمية الشاملة، التى ترفع مستوى معيشة المواطنين وجودة الحياة فى مصر.
وتشمل المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة الجيزة، تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة، وإنشاء محاور مرورية جديدة، بإجمالى أطوال 177 كم، بما يسهم فى تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية، وتقليل التلوث البيئى واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية، وذلك بالنظر إلى احتياجات التنمية السياحية الحالية والمستقبلية فى محافظة الجيزة، التى تتميز بالمناطق الأثرية السياحية الفريدة، على مستوى العالم.
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