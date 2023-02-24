المريخ السوداني يشعل مجموعة الزمالك بفوز ثمين على شباب بلوزداد.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 فبراير 2023 05:24 مساءً - حقق فريق المريخ السوداني فوزا صعبا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر الجمعة على استاد شهداء بنينا في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022/2023.

وجاء هدف المريخ الوحيد عبر البرازيلي بولو سيرجيو لويز في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يشعل المريخ ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك، حيث بات في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن الترجي المتصدر.

في المقابل، يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث بثلاثة نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويحل الزمالك ضيفا غدا على الترجي في المجموعة نفسها، ويسعى أبناء ميت عقبة لتحسين الموقف في المجموعة من خلال تحقيق الفوز.