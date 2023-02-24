الفراخ البرازيلية.. خطوة على طريق حماية محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية من أجل صناعة الدواجن وتنميتها، خصوصا بعد أزمة الأعلاف والتى تدخلت الدولة فيها بتوفير الأعلاف بجميع أنواعها، إلا أن أسعار الدواجن ظلت فى ارتفاع.

إفراج عن الأعلاف

الأسبوع الماضى، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه وبالتنسيق مع البنك المركزى خلال الفترة من 10-2-2023 حتى 16-2-2023 تم الإفراج عن 115 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 59 مليون دولار.

وأضاف القصير، بحسب بيان، للوزارة، أن الإفراج شملت 81 ألف طن من الذرة بحوالى 29 مليون دولار، وحوالى 34 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 26 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 4 ملايين دولار.

وأوضح أن إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 16 فبراير 2023 حوالى 2.610 مليون طن، منها 1.831مليون طن ذرة، 779 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف.

استمرار ارتفاع الأسعار رغم توافر الأعلاف

وعلى الرغم من تدخل الدولة المصرية لحل أزمة الأعلاف بعد ارتفاع الدولار، إلا أن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن استمرت لترتفع بشكل مبالغ.

وجاء تدخل الدولة بتوفير الدواجن البرازيلية، من أجل السيطرة على الأسعار، وحماية محدودى الدخل من جشع التجار، وتزامنا مع استقبال المصريين لشهر رمضان الكريم، والذى يتزايد فيه الطلب على الدواجن بشكل كبير.

طرح الفراخ البرازيلية

لتبدأ عملية طرح الفراخ البرازيلية، فى الأسواق بداية من الخميس 23 فبراير، من أجل توفير ما يحتاجه المصريون من لحوم بيضاء قبل حلول شهر رمضان.

وطرحت وزارة التموين، 100 ألف طن من الدواجن البرازيلى، منافذ الجهات الحكومية ومنها منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، وتبدأ أوزان الدجاج المطروحة من كيلو وتصل إلى 1.5 كيلو.

منافذ بيع الفراخ البرازيلية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تستورد الفراخ البرازيلى، والتى ليس بها أى أمراض، والتأكيد من سلامتها ومدى صلاحيتها للموطنين.

ويتم طرح الفراخ البرازيلى، فى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمختلف المحافظات، تتواجد الفراخ البرازيلى فى معارض أهلا رمضان فى المحافظات، يتم طرح الفراخ البرازيلى فى الهايبر ماركت الكبرى.