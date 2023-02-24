تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. سفينة مساعدات مصرية تغادر إلى سوريا وتركيا

جدة - نرمين السيد - غادرت، اليوم الجمعة، سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش، محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، إلى سوريا وتركيا.



جدة - نرمين السيد - غادرت، اليوم الجمعة، سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش، محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، إلى سوريا وتركيا. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتى سوريا وتركيا.

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