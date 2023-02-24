التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. منتجات «صناع الخير» تزين معرض «ديارنا» (صور)

جدة - نرمين السيد - وعقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن النسخة الحالية من معرض "ديارنا" للحرف اليدوية تقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، على مساحة 2800 متر مربع، ويعتبر معرض "ديارنا" بمثابة نقطة تمركز ثقافية، تسعى للحفاظ على التراث المصرى الأصيل وتسويق المنتجات الصديقة للبيئة وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة.

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