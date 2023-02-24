المقرحى: باراجواى اكتشفت أن الإخوان عصابة هدفها الاستيلاء على الحكم

جدة - نرمين السيد - قال اللواء فاروق المقرحى، عضو مجلس الشيوخ، والخبير الأمنى، إن قرار اللجنة الدائمة فى الكونجرس بباراجواى، وإعلانها جماعة "الإخوان" إرهابية تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، لم يأت بجديد، لأن هؤلاء ما هم إلا عصابة إرهابية وجماعة محظورة.





وأضاف المقرحى، أن دولة باراجواى، اكتشفت أن تلك العصابة الإرهابية لا علاقة لها بالدين وأنها جماعة إرهابية سياسية، وتتلحف بالدين لتحقيق أغراضها الخبيثة وأهدافها الشيطانية.

واختتم: ولما كانت باراجواى من الدول الصغيرة خشيوا من استيلاء تلك العصابة الإرهابية على الحكم فأعلنوها جماعة محظورة وجماعة إرهابية.

وكانت قد أعلنت اللجنة الدائمة فى الكونجرس بباراجواى، الخميس، جماعة "الإخوان المسلمين" إرهابية تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

وقالت اللجنة فى بيان رسمى إن جماعة الإخوان تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما ورد بمشروع قرار سبق أن قدمته Lilian Samaniego رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس المكون من 45 عضوا.

وورد بين حيثيات وموجبات الموافقة على القرار، أن "جماعة الإخوان التى تأسست فى 1928 بمصر، تقدم المساعدة الإيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن فى كل من الشرق والغرب، وأن دولة باراجواى ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية" وهو ما أبرزته وسائل إعلام محلية رحبت بالموافقة على القرار، بحسب "العربية".

وذكر موقع صحيفة Última Hora أن باراجواى التى يرأسها اللبنانى الأصل ماريو عبدو بينيتس، سبق واعتبرت حزب الله والقاعدة وداعش وحماس منظمات إرهابية "كمشاركة منها بالحرب على الإرهاب، مما يحد من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول" وأعادت الصحيفة الذاكرة إلى "دول مهمة اعتبرت هذه الجماعات إرهابية، بينها روسيا فى 2003 ومصر فى 2013 وبعدها بعام السعودية والإمارات والبحرين".