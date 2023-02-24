تعرف على الاستراتيجية القومية للسكان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعتبر قضية الزيادة السكانية، من أولويات الحكومة فى الفترة الأخيرة، حيث تعد مصر الأولى عربيا والـ14 عالميا من حيث عدد السكان، الأمر الذى يشكل عقبة فى طريق تحقيق التنمية.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، تفاصيل الاستراتيجية القومية للسكان، ومساعى الحكومة للتعامل مع قضية الزيادة السكانية، وأبرزها وضع حوافز مالية للالتزام بإنجاب طفلين، ورفع الوعى المجتمعى بالحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية، والقضاء على الأفكار التى تناهض تمكين المرأة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لبعض آيات القرآن أو السنة، وصياغة خطاب دينى معاصر يتناول الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم التكلفة الاقتصادية لكل طفل، والتوسع فى برامج توعية المقبلين على الزواج.

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