جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، تفاصيل البرنامج الذى يتضمن بث رسائل توعوية لطلاب الإعدادى والثانوى، وعرض مواد مرئية وفيديوهات توعوية بخسائر التعاطى، وإطلاق دورى رياضى بشعار "أنت أقوى من المخدرات"، وتنظيم سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التضامن» تحمى طلاب الصعيد من الإدمان (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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