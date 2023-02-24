وزير القوى العاملة للمصريين بالأردن: الدولة مستمرة فى حمايتكم ورعايتكم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، أن الدولة المصرية مستمرة فى تقديم كل أشكال الرعاية والحماية لأبنائها العمال فى الخارج، مُشيرًا إلى أنه يوجه كافة مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى 9 بلدان عربية وأوروبية بالتواصل مع العمال المصريين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فى البلدان، التى يعملون بها، وكذلك بتشريعات بلدانهم فى قضايا العمل وما تشهده من تطورات فى عصر الجمهورية الجديدة.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، مع وفد من ابناء العمال والجالية المصرية بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور السفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، وأعضاء البعثة الديبلوماسية، والملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى بالأردن، أسامة إبراهيم محمد.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، استمع شحاتة من العمال المصريين بالأردن إلى بعض التحديات التى تواجههم، موجهًا لهم النصائح بمواجهة كافة هذه التحديات، وحثهم على الالتزام بقوانين وتشريعات البلد التى يعملون بها، وموضحًا أنهم واجهة لبلدهم فى الخارج، ولذلك لابد أن يكونوا خير من يمثلها، وطالبهم بالتواصل المُستمر مع مكتب التمثيل العمالى فى حال وجود مشكلات أثناء عملهم.

وجاء ذلك اللقاء عقب مشاركة الوزير حسن شحاتة، أمس الخميس، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر"الشركاء رفيعى المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، المُنعقد فى العاصمة الأردنية عمان، بحضور شركاء التنمية من وزراء عمل عرب، وممثلين عن منظمتى العمل العربية والدولية، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وأصحاب العمل، ونقابات العمال.