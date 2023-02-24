ماهر فرغلى عن تصنيف باراجواى للإخوان جماعة إرهابية: أصبحوا يشكلون خطرا

جدة - نرمين السيد - قال ماهر فرغلى، الكاتب الصحفى والباحث فى شؤون الإسلام السياسى، إن أمريكا اللاتينية والوسطى بشكل عام محطة انتقال وتمركز لجماعة الإخوان المسلمين، ويتركزون فى دول مهمة للغاية على رأسها: البرازيل، الأرجنتين، باراجواى وفنزويلا، على الترتيب.





وأوضح أن هناك منطقة حدودية تلتقى فيها الدول الثلاث (باراجواى والأرجنتين والبرازيل) وهذه المنطقة تشهد انتشارا كبيرا للجماعات الإرهابية مثل: داعش وحزب الله وتنظيم القاعدة، إضافة لتجارة المخدرات وتهريب السلاح، وبالتالى هى منطقة خطيرة للغاية، بسبب الحريات الواسعة التى تمنحها القوانين هناك.

جاء هذا تعليقا على إعلان اللجنة الدائمة فى الكونجرس بباراجواى، الخميس، جماعة الإخوان المسلمين، إرهابية، تهدد الامن والاستقرار الدوليين.

وأضاف فرغلى فى تصريحات إلى "دوت الخليج"، أن الهاربين من الدول العربية يسافرون إلى هناك، ويستطيعون الحصول على الجنسية بمجرد الزواج من امرأة تحمل جنسية إحدى هذه البلدان، أو إنجاب طفل هناك.

وعن باراجواى بالتحديد، أوضح فرغلى، أن جماعة الإخوان المسلمين وصلوا إلى هذه الدولة منذ عام 1987، عن طريق الندوة العربية للشباب، التى تعد الجناح الشبابى لجماعة الإخوان المسلمين دوليا، التى أخذت تبتعث الشباب إلى هناك أغلبهم من سوريا ولبنان، وجرى بناء مسجد ومركز ثقافى خيرى إسلامى.

وتابع أن تواجد تنظيم الإخوان فى باراجواى تطور حتى أنشأوا الجامعة الإسلامية، التى مركزها البرازيل ولها فرع فى باراجواى، وكل تيارات الإسلام السياسى خاصة الإخوان والسلفيين، يعملون من خلالها ويحصلون على الشهادات العلمية وينشرون أفكارهم عن طريقها، كما أنشأوا هيئة كبار العلماء، ومؤسسة منهاج ومؤسسة ضياء، وكل هذا أدى إلى زيادة وتيرة الخطر، إذ تجاوز الإخوان الجمود والتقوقع إلى الانتشار بشكل خطير، وبالتالى كان من الطبيعى والمنتظر أن تتخذ باراجواى قرارا بإعلان الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية، ومن المتوقع أن تتبعها دول أخرى فى أمريكا اللاتينية أبرزها بيرو التى يهددها خطر كبير من الجماعات الإسلامية.

وذكرت اللجنة الدائمة فى الكونجرس بباراجواى، فى بيان رسمى، أن جماعة الإخوان تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما ورد بمشروع قرار سبق أن قدمته Lilian Samaniego رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس المكون من 45 عضوا.

وورد بين حيثيات وموجبات الموافقة على القرار، أن جماعة الإخوان التى تأسست فى 1928 بمصر، تقدم المساعدة الإيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن فى كل من الشرق والغرب، وأن دولة بارغواى ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية، وهو ما أبرزته وسائل إعلام محلية رحبت بالموافقة على القرار، بحسب "العربية".