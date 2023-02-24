«إكسترا نيوز» تستعرض مبادرات صحية لـ «حياة كريمة» فى رأس غارب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر مسؤول القافلة الطبية الدكتور محمد صادق، أنه يتم متابعة المرضى فى العلاج والكشف الطبى، كما تتم متابعة الحوامل وصرف العلاج وعمل التحاليل اللازمة بالمجان، كما أن معمل قافلة مبادرة "حياة كريمة" يشمل جميع التخصصات بالمجان، من أجل خدمة أكبر عدد من المواطنين الموجودين بالمدينة.



تقوم القافلة الطبية التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، بإجراء الكشف الطبى على المواطنين، وصرف العلاج، وعمل الأشعة والفحوصات، والكشف على الأمراض المزمنة والتحويل للمستشفيات، وإجراء العمليات إذا لزم الأمر مجانا، كما تعد مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لهدف التصدى للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا فى محافظات مصر.

كما تناول التقرير، أن مبادرة حياة كريمة جاءت لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار فى تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الانسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيرى والتنموى.