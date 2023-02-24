«حياة كريمة» تعالج أطفال المدارس الحدودية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال أحد المسؤولين بالمبادرة، إن المبادرات الرئاسية التى تنفذ فى المحافظة مثل باقى المحافظات، حيث إنها شاملة الجمهورية كلها، ولدينا مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية منها الإنيميا والتقزم والسمنة، والكشف المبكر عن فيروس سى لمرحلة الصف الأول الإعدادى.



وأضاف مسؤول بالمبادرة: "نحن حاليا بصدد مبادرة الإنيميا، ويتم عمل مسح للمرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائى بجميع المدارس، ونقدم للحالات الإيجابية العلاج بالمجان، أو الكشف عليهم من خلال لجان متخصصة إذا كانت الحالة تحتاج لذلك"، وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، وتم تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة وفقا لبيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.