بدء تنفيذ مجموعات الدعم بمدارس الجمهورية.. أكفأ المعلمين وأفضل الإمكانات

جدة - نرمين السيد - بدأت مدارس العديد من محافظات الجمهورية، تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتنظيم مجموعات الدعم المدرسى، التى تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، بمقابل مادى مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.





ونشرت محافظات: القاهرة، بورسعيد، البحيرة، أسوان، المنوفية والإسكندرية، صورا لفصول مجموعات الدعم المدرسى، التى يتولى التدريس فيها أكفأ المعلمين بكل إدارة تعليمية، ويتم توظيف إمكانات أفضل المدارس من شاشات ذكية ومساحات واسعة، لتقديم خدمة متميزة للطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن مجموعات الدعم اختيارية فى المواد الدراسية ولا تغنى عن دور المدرسة إطلاقا، ويتم تنظيمها على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين "الإعدادية والثانوية العامة" بحيث يتم اختيار 3 أو 5 مدارس مناسبة لتقديم المجموعات واستقبال الطلاب فيها، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وتراعى أعداد الطلاب فى مجموعات الدعم بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأصدر الوزير القرار الوزارى رقم 28 لسنة 2023، بشأن تنظيم مجموعات الدعم لطلاب المدارس، والذى نظم أسعار الحصص وأزمنتها.

وبحسب القرار، تبدأ الأسعار من 20 جنيها كحد أدنى وحتى 80 جنيها حد أقصى مقابل الحصة الواحدة، لطلاب المدارس الرسمية (عربى)، و30 جنيها كحد أدنى و100 جنيه حد أقصى مقابل الحصة الواحدة لطلاب مدارس اللغات، وذلك بالنسبة للشهادات العامة، أما بالنسبة لصفوف النقل فتتراوح أسعار الحصص بين 20 و50 جنيها لطلاب المدارس الرسمية (عربى) و30 و60 جنيها مقابل الحصة لطلاب مدارس اللغات.

وسمح وزير التربية والتعليم، لمجالس الآباء ومديرى الإدارات بتخفيض سعر حصة مجموعة الدعم بحسب المستوى المعيشى للطلاب فى كل منطقة، وتتولى لجان من التوجيه المالى والإدارى الإشراف على مجموعات الدعم.

وتذهب 15% من حصيلة مجموعات الدعم لوزارة المالية، والنسبة المتبقية يعاد تقسيمها بحيث يحصل المعلم على 80% منها، ويوزع الباقى على بنود أخرى مثل: نقابة المعلمين وتشغيل وصيانة قاعات الدرس وغير ذلك.

ويتم تخفيض نسبة 50% من قيمة الحصة بمجموعات الدعم لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والأيتام وأبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى.

ولا يقل زمن حصة مجموعة الدعم عن ساعة ونصف، ويمكن للطلاب اختيار معلم للمادة سواء من داخل الإدارة التعليمية أو خارجها أو حتى خارج التربية والتعليم، وفى حال إجماع الطلاب على معلم لا يعمل بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو لا يحمل مؤهلا تربويا لكنه مجتهدا، تتولى الوزارة تدريبه تربويا.